Alle due e mezza di notte scatta la rissa tra giovani all' Ex Salamini | un ferito grave al Maggiore

Alle prime luci dell'alba, Parma torna a scoprire il volto oscuro della violenza urbana. Nella notte tra venerdì e sabato, in via Consolini, un alterco tra giovani si è trasformato in una rissa che ha lasciato un ferito grave al maggiore. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza cittadina e sull'importanza di prevenire simili spirali di violenza prima che sia troppo tardi.

Ancora violenza in strada a Parma. Siamo in via Consolini, nella zona dell'ex Salamini. Sono le due e mezza della nottata tra venerdì 27 giugno e sabato 28 giugno. Alcuni giovani si affrontano, prima verbalmente e poi dalla parole si è passati ai fatti. Tanto che uno dei due è rimasto ferito.

