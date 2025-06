ALLARME BANCOMAT IN ITALIA – Se premi quel tasto ti clonano la carta | conti svuotati decine di italiani sul lastrico in piena estate I Non rivedrai mai più i tuoi soldi

L’estate italiana sta diventando un incubo per tanti: allarmi su bancomat truccati e clonazioni che svuotano conti in un attimo. Premere il tasto sbagliato o affidarsi a sportelli non sicuri può costare decine di migliaia di euro, lasciando molti italiani sul lastrico. È fondamentale conoscere le trappole più comuni e i comportamenti da adottare per proteggere i propri risparmi. Ecco tutto ciò che devi sapere per non cadere vittima di questa minaccia crescente.

Occorre fare massima attenzione anche quando si preleva normalmente in un ATM. Tutto quello che si deve sapere. Gli sportelli Bancomat, originariamente concepiti per una funzione basilare come il prelievo di contanti, hanno subito una notevole evoluzione nel corso dei decenni. Nati come semplici distributori di denaro, hanno rappresentato una vera rivoluzione, permettendo di accedere ai propri fondi al di fuori degli orari di apertura delle banche, garantendo maggiore flessibilità e autonomia agli utenti. Questa funzionalità di base si è rapidamente ampliata. Con l’avanzare della tecnologia e l’esigenza di offrire servizi bancari più accessibili, i Bancomat hanno iniziato a incorporare nuove operazioni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - ALLARME BANCOMAT IN ITALIA – “Se premi quel tasto ti clonano la carta”: conti svuotati, decine di italiani sul lastrico in piena estate I Non rivedrai mai più i tuoi soldi

In questa notizia si parla di: bancomat - allarme - italia - premi

Provano a far saltare il bancomat dell'ufficio postale con la "marmotta", ladri messi in fuga dall'allarme - Tentano di far saltare il bancomat dell'ufficio postale di Passatempo a Osimo con la tecnica della “marmotta”, ma vengono messi in fuga dall'allarme.

ULTIM'ORA ITALIA - "Abbiamo avvisato la famiglia". Choc sulla 14enne scomparsa da giorni, la notizia più tragica. A dare l'allarme era stato lo zio Vai su Facebook

Rischio blackout anche in Italia: cosa fare? Il vademecum per affrontarlo; Blackout, rischio anche in Italia: cosa non funzionerà, come prepararsi; Bancomat, risolto il problema ai Pos dopo due giorni: rete ripristinata (con qualche eccezione).

Allarme truffe su carta di credito e bancomat in Italia - MSN - Nello specifico, nel 2024 sono stati oltre 2,9 milioni gli italiani caduti vittima di questi raggiri legati ai pagamenti elettronici e ... Come scrive msn.com

Occhio al phishing, allarme truffe sui conti bancari - Sempre più operazioni bancarie avvengono via online o tramite le carte e così anche i truffatori e i criminali si spostano su quel terreno virtuale, rubando i codici e le identità personali tramite ... Si legge su ansa.it