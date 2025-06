Allarme AME in Italia una donna su dieci è obesa Incidenza in aumento

In Italia, l’allarme AME si fa sempre più forte: una donna su dieci e oltre 232 mila persone obese stanno affrontando una sfida cruciale. Con l’approvazione di nuovi farmaci come gli agonisti del recettore GLP-1 e i dual agonist (GLP-1 + GIP), si apre una nuova speranza per combattere questa emergenza crescente. Scopriamo insieme come queste innovazioni potrebbero rivoluzionare il trattamento e la prevenzione dell’obesità nel nostro Paese.

ALBANO LAZIALE - Erano attesi da tempo e ora sono disponibili anche in Italia. L'ingresso di nuovi farmaci, e in particolare degli agonisti del recettore GLP-1 (GLP-1RA) e ora anche il dual agonist (GLP1 + GIP) che mimano ormoni naturali prodotti nell'intestino che stimola il rilascio di insulina e.

