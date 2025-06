Alla Dominante tutti in campo alla 12 Ore

Domenica si accende la passione al Centro Sportivo de La Dominante con il torneo “12 Ore”: 24 squadre, partite continue e un pubblico entusiasta pronti a vivere ore di puro calcio. Un evento imperdibile che galvanizza gli appassionati e promette emozioni senza sosta. preparatevi a vivere un giorno indimenticabile all'insegna dello sport e della competizione, perché alla Dominante il calcio non si ferma mai!

Un torneo tira l’altro. E il successo, visto il pubblico richiamato dalla Domi7League archiviata di recente, non mancherà. Perché oggi, sui campi del Centro sportivo de La Dominante, si riparte con un altro torneo di calcio a 7, battezzato “12 Ore”: 24 compagini, divise in 6 gironi da 4, si affronteranno dalle 10 per chiudere alle 22. Sarà una competizione senza respiro: si giocherà su due campi in contemporanea, ogni sfida durerà 20 minuti. La formula piace anche fuori dai confini brianzoli: hanno aderito anche tre formazioni milanesi e una squadra di Brescia. I tornei dominantini piacciono anche perché le gesta delle squadre impazzano su Instagram e TikTok. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla Dominante tutti in campo alla “12 Ore”

