Alla Distilleria De Giorgi gli appuntamenti estivi di Teatri a Sud rassegna di Astràgali teatro

Alla Distilleria De Giorgi, nel cuore di San Cesario di Lecce, prende vita la magia dell’estate con gli appuntamenti di Teatri a Sud, rassegna di Astràgali Teatro. Un'occasione unica per immergersi in spettacoli all’aperto che uniscono teatro, letteratura e cultura locale, offrendo un’esperienza coinvolgente e autentica. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili sotto il cielo stellato, perché questa estate l’arte si accende in ogni angolo...

SAN CESARIO DI LECCE - Astràgali Teatro propone negli spazi all’aperto della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, gli appuntamenti estivi della rassegna Teatri a Sud. Una serie di iniziative che spaziano dal teatro alla letteratura, dagli spettacoli in lingua salentina a quelli per il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: teatro - distilleria - giorgi - appuntamenti

San Cesario di Lecce: alla Distilleria De Giorgi gli appuntamenti estivi di Teatri a Sud, la rassegna curata da Astràgali Teatro Vai su X

Dal 29 maggio al 1 giugno la Fortezza del Priamar a Savona, ospita , una produzione del Teatro della Tosse. La recensione è di Caterina Dellepiane. Vai su Facebook

Alla Distilleria De Giorgi gli appuntamenti estivi di Teatri a Sud rassegna di Astràgali teatro; Teatri a Sud, ritorna la rassegna ideata e promossa da Astràgali Teatro; “Ugole Villane”, i canti popolari alla Distilleria De Giorgi con Anna Cinzia Villani.

Alla Distilleria De Giorgi gli appuntamenti estivi di Teatri a Sud rassegna di Astràgali teatro - Astràgali Teatro propone negli spazi all’aperto della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, gli appuntamenti estivi della rassegna Teatri a Sud. lecceprima.it scrive

Alla distilleria De Giorgi la rassegna di Astragali Teatro - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Secondo corrieresalentino.it