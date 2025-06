Alla cerimonia veneziana la modella e socialite ha scelto un look audace che alcuni trovano irrispettoso Troppo chiaro e sensuale per un matrimonio?

A Venezia, l’eleganza si è mischiata a un tocco di audacia, scatenando polemiche e commenti di ogni genere. Kylie Jenner ha scelto un outfit che ha diviso opinioni: raffinato o troppo provocante per un’evento così importante? La linea sottile tra stile e rispetto si è fatta ancora più sfumata, lasciando il pubblico a chiedersi se il look sia stato un atto di coraggio o di imprudenza. L’evento ci ricorda quanto sia complesso trovare il giusto equilibrio tra moda e buon gusto...

C 'è un confine sottile tra l'eleganza audace e l'invadenza del galateo. Kylie Jenner lo ha attraversato durante le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, dove è apparsa in un abito corsetto dai toni argento e azzurro chiaro, tanto vicino al bianco da aver sollevato più di un sopracciglio. Il sospetto? Che la sposa non l'abbia presa bene. E il gossip – alimentato da immagini, video e look da red carpet – ha fatto il giro del mondo. Anche perché, quando c'è di mezzo la famiglia Jenner-Kardashian, il silenzio non è mai previsto.