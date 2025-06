Alimenti in cattivo stato di conservazione e congelati denunciato il titolare di un ristorante

Alimenti in cattivo stato di conservazione e congelati, un grave rischio per la salute pubblica, sono stati al centro di un blitz dei carabinieri a Nesima e nella zona industriale di Fontanarossa. Durante il controllo, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla denuncia del titolare di un ristorante. Un intervento deciso e coordinato, che sottolinea l’importanza di tutelare consumatori e sicurezza alimentare. La tutela della salute pubblica resta una priorità assoluta.

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno eseguito un controllo straordinario nelle aree di Nesima e della zona industriale, con il supporto dei colleghi della Cio del XII Reggimento “Sicilia”, del nucleo antisofisticazioni e sanitĂ (Nas) e del personale dell’Asp, ponendo particolare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: alimenti - cattivo - stato - conservazione

Alimenti in cattivo stato di conservazione e congelati, denunciato il titolare di un ristorante - Alimenti in cattivo stato di conservazione e congelati, un grave rischio per la salute pubblica. Durante un controllo straordinario nelle aree di Nesima e della zona industriale, i carabinieri di Fontanarossa, supportati dal Nas e dall’Asp, hanno individuato irregolarità che non possono essere ignorate.

Nel complesso sono state identificate dalla polizia di Stato oltre 100 persone e controllati 70 mezzi e sono stati elevati, a cura della polizia locale, 44 verbali, dei quali ben 16 hanno riguardato contestazioni per la guida di mezzi a due ruote senza il prescritto c Vai su Facebook

Alimenti in cattivo stato di conservazione e congelati, denunciato il titolare di un ristorante; Alimenti in cattivo stato di conservazione e congelati, denunciato il titolare di un ristorante; Reato di cattiva conservazione degli alimenti anche con la sola propensione di nocivitĂ .

Alimenti in cattivo stato di conservazione, denunciato il titolare di un bar/ristorante di un centro commerciale - Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Catania hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli ... catanianews.it scrive

Feci di roditori sulla farina, frutta e verdura in cattivo stato di conservazione: maxi sanzione da 7600 euro ad un rifugio - Una sanzione di 7600 euro è stata comminata nei giorni scorsi a un rifugio in Val d'Ega da parte del Nas di Trento. Scrive ildolomiti.it