Alice cammina grazie a un esoscheletro ma resta bloccata | La mia auto ferma da mesi

Alice Leccioli, 23 anni, di Ferrara, ha conquistato l’autonomia grazie a un esoscheletro, ma il suo mondo si è fermato quando la sua auto, fondamentale per la libertà di movimento, è rimasta bloccata per mesi a causa di un guasto. La sua storia ci ricorda quanto le piccole cose possano pesare enormemente sulla vita di chi affronta sfide quotidiane. E ora, bisogna fare giustizia e riaccendere la speranza...

Alice Leccioli, 23enne di Ferrara affetta da paralisi cerebrale, riesce a camminare grazie a un esoscheletro. La sua autonomia però è stata compromessa da un guasto alla centralina dell’auto con cui si sposta insieme alla famiglia: il mezzo, in garanzia, è rimasto fermo quattro mesi. "Per mesi non ho potuto avere la mia auto. sembrano minuzie che minuzie per me non sono", racconta. Alla riconsegna, la vettura è risultata anche danneggiata. La famiglia ha avviato un’azione legale, ma senza esito. “Sembra assurdo, ma è così”, commenta Alice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alice cammina grazie a un esoscheletro, ma resta bloccata: "La mia auto ferma da mesi"

