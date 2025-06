Alfonso Cuarón torna al cinema con Jane il biopic su Philip K Dick è ancora in sviluppo

Contrariamente a quanto si pensava, Alfonso Cuarón sarebbe attualmente impegnato nello sviluppo di Jane, il biopic dedicato all'autore di fantascienza Philip K. Dick. Negli ultimi anni Alfonso Cuarón è stato accostato a diversi progetti importanti, incluso un possibile coinvolgimento nella regia del prossimo film di James Bond. Secondo quanto riferito, il produttore David Heyman - che aveva già collaborato con Cuarón per Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - avrebbe spinto per questa ipotesi, ma alla fine il regista ha preferito ritirarsi per dedicarsi ad altri progetti creativi. Dopo la serie Apple TV+ Disclaimer, Cuarón sembrerebbe intenzionato a concentrarsi finalmente su Jane, il film biografico ispirato alla vita dello scrittore di fantascienza Philip K.