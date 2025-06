Alessandro Sibilio stringe i denti sotto i farmaci ed è esemplare agli Europei a squadre | l’Italia tenta l’allungo!

Alessandro Sibilio, nonostante le sfide di salute e lottando contro farmaci e fastidi, ha dimostrato tutta la sua determinazione agli Europei a squadre di Madrid. Con una forza di volontà ammirevole, ha superato tonsillite e gastroenterite per onorare la maglia azzurra, affrontando il momento cruciale dei 400 ostacoli. La sua prestazione è un esempio di resilienza e passione, che lo proietta verso nuovi traguardi.

Alessandro Sibilio si è lasciato alle spalle la tonsillite e la gastroenterite che lo hanno frenato nelle ultime due settimane, ha stretto i denti e ha onorato meravigliosamente la maglia azzurra agli Europei a squadre. I 400 ostacoli rappresentavano uno snodo cruciale nella terza giornata di gare a Madrid e il vice campione d'Europa ha risposto presente, nonostante una condizione fisica precaria proprio per gli acciacchi che lo hanno frenato nel mese di giugno. Il 26enne campano, ancora sotto effetto dei farmaci, ha concluso al quarto posto con il tempo di 48.94, portando a casa 13 punti di fondamentale importanza per l'Italia, che sta cercando di difendere la ex Coppa Europa nella capitale spagnola.