Alessandrini M5s chiede l’annullamento del blocco agli interventi chirurgici nell' ospedale di Popoli

Alessandrini del M5S si mobilita per il diritto alla salute a Popoli, chiedendo l’annullamento del blocco agli interventi chirurgici. La consigliera regionale sottolinea come le decisioni senza fondamento mettano a rischio la vita e il benessere dei cittadini, chiedendo trasparenza e rispetto per i bisogni della comunità. La battaglia per un sistema sanitario equo e accessibile è più viva che mai, e ora più che mai, è tempo di agire concretamente.

La consigliera regionale Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle chiede l’annullamento del blocco agli interventi chirurgici nell'ospedale di Popoli. «La salute dei cittadini non può essere ostaggio di decisioni contraddittorie e di annunci che non trovano corrispondenza nei fatti. Siamo di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: chiede - annullamento - blocco - agli

Interferenze francesi in Romania, Simion chiede l’annullamento delle elezioni - A pochi giorni dalla vittoria di Nicu?or Dan nelle presidenziali rumene, George Simion dell’ultranazionalista Aurora ha chiesto l’annullamento delle elezioni, accusando ingerenze francesi nel processo elettorale.

Ospedale di Popoli: Alessandrini (M5S) chiede l’annullamento del blocco agli interventi chirurgici. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/politica/42438/ospedale-di-popoli-alessandrini-m5s-chiede-l-annullamento-del-blocco-agli-interventi-chirurgici Vai su Facebook

Tar accoglie parzialmente ricorso contro elezioni comunali del 2024 a Pescara; Diesel Euro 5, divieto verso il rinvio: Governo e Regione Lombardia fanno asse contro lo stop alle auto inquinanti; Sanità, disturbi dell’alimentazione approvato il percorso lilla nei pronto soccorso.

Sanità, per Ospedale Popoli Alessandrini chiede annullamento blocco interventi chirurgici - Popoli, 25 giu “La salute dei cittadini non può essere ostaggio di decisioni contraddittorie e di annunci che non trovano corrispondenza nei fatti. Secondo corrierepeligno.it

Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Popoli: Alessandrini chiede annullamento blocco interventi chirurgici - Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La salute dei cittadini non può essere ostaggio di decisioni contraddittorie e di annunci che non trovano corrispond ... Segnala abruzzonews24.com