Aleksandar Stankovic Inter 3 club sul centrocampista figlio d’arte | i nerazzurri temporeggiano!

L’interesse per Aleksandar Stankovic, talento cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e protagonista di una stagione brillante al Lucerna, sta crescendo tra club come Wolfsburg e Stoccarda. Tuttavia, i nerazzurri temporeggiano, valutando attentamente il futuro del centrocampista d’arte. La sua maturità e personalità hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, ma l’Inter potrebbe fare una scelta strategica. Resta da capire quale sarà la decisione finale in questa intricata trattativa.

Il motivo e la posizione del club. Dopo una stagione brillante al Lucerna, Aleksandar Stankovic si è messo in mostra con 38 presenze, 3 gol e 2 assist, dimostrando personalità e maturità. Il figlio d'arte, cresciuto nel vivaio nerazzurro, come riferito dalla Gazzetta dello Sport ha attirato l'interesse di club come Wolfsburg, Stoccarda e Bruges, realtà simili per progetto tecnico e visione. I dirigenti del mercato Inter, però, non hanno fretta: conoscono bene il talento del centrocampista serbo e valutano il da farsi.

