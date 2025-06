Alberto Sordi prima del film su Gladio nel 1991 | Bei tempi quelli del fascismo da balilla tutti uguali non si discuteva e mi divertivo

Alberto Sordi, icona del cinema italiano, ci regalava riflessioni profonde sulla storia e sulla società del suo tempo. Prima di interpretare il film su Gladio nel 1991, ricordava con nostalgia e pungente consapevolezza gli anni del fascismo e le trasformazioni successive: tra consenso, ricostruzione e repressione. La sua voce ci invita a non dimenticare: la libertà stessa, come la storia, non è mai scontata o pura.

"Io ho vissuto gli anni del consenso, e dopo, senza tessere, quelli della ricostruzione, del terrorismo, della nuova ricchezza, della repressione. Dunque: se è vero che tutto è falsificabile, anche la libertà lo è. Non si può parlare solo di libertà e dimenticare la storia", dichiarava anche Sordi.

