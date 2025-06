Alberto Fortis e Bruce Springsteen del 1985 | Tenuta fisica e irruenza sonora era un marziano in quell’epoca

Alberto Fortis ricorda il 1985 come un’epoca in cui Bruce Springsteen era un vero e proprio marziano sulla Terra, con una presenza fisica imponente e un’energia sonora travolgente. Milano si trasformò in una “colonia extramondo” davanti allo spettacolo di “Born to Run” e “Born in the U.S.A.,” capolavori che ancora oggi illuminano l’epopea della musica rock. Un’esperienza che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock.

Milano – Con il pensiero a “Blade Runner” Alberto Fortis definisce il primo San Siro di Bruce Springsteen una “ colonia extramondo ” rispetto a quel che si vedeva e sentiva allora. Lo spettacolo di un altro pianeta aperto da quella “Born to run” poi consacrata tra gli inni dell’epopea attraversata dall’uomo nato per correre. “L’impatto suo e della E-Street Band, la tenuta fisica, l’irruenza sonora, mi stordirono. E pensare che ‘Born in the Usa’ nacque in forma di ballata, come ‘Nebraska’, poi trasformata dal Boss, su pressione del manager John Landau, nella cannonata che tutti conosciamo”, prosegue il cantautore milanese incrociando i suoi ricordi con quelli del popolo stipato sugli spalti a cantare “Glory days” e “Thunder road”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alberto Fortis e Bruce Springsteen del 1985: “Tenuta fisica e irruenza sonora, era un marziano in quell’epoca”

