Alberto di Monaco parte per il Giappone ma lascia a casa Charlene e i gemelli

Monaco in festa, ma con un tocco di malinconia: il Principe Alberto ha lasciato a casa la sua amata famiglia, Charlene e i gemelli, per rappresentare il Principato all’Expo di Osaka. Un viaggio importante, che sottolinea il suo ruolo internazionale, ma anche una scelta fatta con grazia e rispetto per ragioni delicate. Alberto di Monaco si prepara così a portare avanti gli onori nazionali, mantenendo vivo il legame con la famiglia anche a distanza.

Weekend di celebrazioni per il Principe Alberto di Monaco, volato in Giappone per rappresentare il Principato all’Expo 2025 di Osaka, in occasione della Festa Nazionale di Monaco. Un viaggio importante, ma con un’assenza che non è passata inosservata: a casa, questa volta, sono rimasti la Principessa Charlene e i piccoli Jacques e Gabriella. Una scelta legata a ragioni delicate, che il Palazzo ha spiegato con un comunicato ufficiale. Alberto di Monaco, il viaggio in Giappone. Il 28 giugno, il Principe Alberto ha preso parte alle celebrazioni organizzate all’interno dell’ Esposizione Universale di Osaka-Kansai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alberto di Monaco parte per il Giappone ma lascia a casa Charlene e i gemelli

