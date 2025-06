Alberto Angela | Stiamo preparando nuove puntate di Noos è un programma del nostro tempo A Napoli mi sento a casa – Intervista

Alberto Angela, simbolo di cultura e divulgazione scientifica in Italia, torna con nuove puntate di "Noos" che ci porteranno nel cuore di Napoli, città che lo ha sempre fatto sentire a casa. Con il suo entusiasmo contagioso, ci svela anteprime emozionanti e il suo legame profondo con Pompei. Scopriamo insieme le sue anticipazioni e il suo rapporto speciale con queste terre affascinanti, nel contesto della nuova programmazione Rai 2025-2026.

Alberto Angela è la cultura della Rai. Il conduttore e divulgatore scientifico è una presenza fissa nei palinsesti dell'emittente pubblica. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato sulle nuove puntate di Noos e sul suo rapporto con la città di Napoli e quella di Pompei. Intervista ad Alberto Angela ai Palinsesti Rai 2025-2026. Alberto Angela era presente alla presentazione dell'offerta Rai per la stagione 2025-2026 dell'emittente pubblica. Noi di SuperguidaTv gli abbiamo chiesto del suoi progetti futuri, tra le nuove puntate di Noos e un nuovo piano sequenza, come quello andato in onda su Pompei. Alberto Angela, un'altra grande stagione è cominciata di Noos.