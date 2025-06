Albania altri 15 migranti trasferiti | il governo Meloni non si ferma

Il governo Meloni continua imperterrito la sua strategia di trasferimento dei migranti, spostando altri 15 individui dal CPR italiano al centro di Schengjin, in Albania, e successivamente a Gjader. Nonostante le recenti decisioni della Corte di Cassazione, che ha sollevato dubbi sulla legittimità di tali pratiche, l’esecutivo sembra non volersi fermare, mantenendo in atto una politica che divide e suscita forti polemiche sull’efficacia e l’umanità delle misure adottate.

Quindici migranti sono stati trasferiti dai cpr italiani a Schengjin, in Albania, e poi da lì a Gjader. Il governo Meloni, quindi, va avanti con l’utilizzo del centro albanese come centro per il rimpatrio nonostante il pronunciamento della Corte di Cassazione che nelle scorse settimane, accogliendo il ricorso presentato da due migranti trattenuti in Albania in attesa di espulsione e con una richiesta di asilo pendente, si è rivolta alla Corte di giustizia europea. Secondo i giudici, "il protocollo Italia-Albania è in contrasto con la direttiva rimpatri" e lo Stato "non è titolare di un potere illimitato di trasferimento dei migranti da espellere" ancora piĂą in un territorio (l'Albania) in cui i rimpatri non possono essere effettuati "in termini di maggiore efficienza che nel territorio italiano". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Albania, altri 15 migranti trasferiti: il governo Meloni non si ferma

In questa notizia si parla di: albania - migranti - trasferiti - governo

Tò, in Albania se ne infischiano delle paturnie sui migranti: Edi Rama stravince e viaggia verso la maggioranza assoluta - Il premier albanese Edi Rama ha ottenuto una netta vittoria nelle recenti elezioni politiche, con i primi risultati che confermano un'ampia maggioranza.

ALBANIA, LA CASSAZIONE NON FERMA IL GOVERNO A SHENGJIN UNA NAVE CON ALTRI 15 MIGRANTI. Ieri sera avevamo avuto anche noi notizia della partenza di 7 persone dal CPR di Bari la sera precedente, ma la cosa ci sembrava inverosimile, Vai su Facebook

Translate postGiorgia Meloni lo aveva promesso con l’enfasi dei grandi annunci: il protocollo con l’Albania avrebbe fermato le partenze. Sarebbe stato un esempio per l’Europa, un “modello inedito” per dissuadere i migranti, un “deterrente potente”. Oggi, però Vai su X

Albania, altri 15 migranti trasferiti: il governo Meloni non si ferma | .it; Migranti, i giudici non fermano l'operazione-Albania: altri 15 trasferimenti, il Pd chiama le toghe rosse; Trenta nuovi migranti in Albania, il governo prova il jolly.

Albania, la Cassazione non ferma il governo. A Schengjn una nave con altri 15 migranti - Secondo i giudici della Suprema Corte, che si sono rivolti alla Corte di giustizia europea, l’utilizzo del centro di Gjader è contrario alla direttiva ... Come scrive repubblica.it

Riportati in Italia i migranti trasferiti in Albania: governo contro i giudici, opposizione insorge - MSN - La Corte d'Appello di Roma ha sospeso il trattenimento dei 43 migranti salvati al largo di Lampedusa e portati nei centri in Albania. Segnala msn.com