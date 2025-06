Al Whitty trionfa la squadra di Moreno

Al Whitty Summer Basket 2025, il team di Moreno trionfa con determinazione, regalando emozioni e spettacolo a un pubblico entusiasta. La finale, vissuta tra entusiasmo e passione, ha visto la squadra di coach Folchi superare la giovane Dinelli Sound grazie a un mix di esperienza e tenacia. Con quasi 500 persone a tavola e circa 1500 spettatori esterni, l’evento si conferma un grande successo. Parte subito forte il Gruppo Erotico, che segna a...

Il Gruppo Erotico si aggiudica l’edizione 2025 del Whitty Summer Basket. L’esperienza della squadra di coach Folchi ha avuto la meglio sulla gioventĂą di Dinelli Sound. Grande cornice di pubblico per la finale del WSB 2025, con quasi 500 persone che si sono alternate ai tavoli per cenare a bordo campo e circa 1500 spettatori assiepati attorno al campo allestito all’esterno della Baltur Arena. Parte subito forte il Gruppo Erotico, che segna a ripetizione con percentuali stellari dall’arco dei 6,75 coi vari Moreno, Montanari e Albertini: 20-11 al 5’, con Dinelli che fatica a contenere le folate offensive degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Al Whitty trionfa la squadra di Moreno

In questa notizia si parla di: whitty - squadra - moreno - trionfa

Al Whitty trionfa la squadra di Moreno; [VIDEO] Amici 12: vince Moreno.

Al Whitty trionfa la squadra di Moreno - Il ’Gruppo Erotico’ allenato da coach Folchi si impone su Dinelli Sound in un’edizione da record. Riporta msn.com

Whitty Summer Basket 2023: 9 squadre in gara a Cento per il titolo - Tra i partecipanti, i campioni in carica Impresa Merighi e la new entry Gruppo Erotico. Secondo msn.com