Al via il Pride di Budapest sfilano in 120 mila | presenti i leader del centrosinistra L' ultradestra blocca il ponte Szabadsag

Il Pride di Budapest ha preso il via con una spettacolare sfilata di 120 mila persone, tra entusiasmo e tensione politica. Il corteo, guidato dal sindaco Gergely Karácsony, ha visto la partecipazione di leader del centrosinistra europeo, mentre l'ultradestra ha bloccato il ponte Szabadsag, evidenziando le tensioni in gioco. Un momento di grande significato che promette di accendere i riflettori sul futuro dei diritti civili in Ungheria.

Il Pride a Budapest ha cominciato a sfilare. In testa al corteo il sindaco della città, Gergely Karácsony, accolto dall'ovazione della folla. Anche la folta delegazione di deputati ed eurodeputati del centrosinistra europeo si è unita al corteo. In precedenza i leader politici, tra cui Elly Schlein, Carlo Calenda e la vice premier spagnola Jolanda Diaz erano rimasti nel giardino del palazzo comunale.

