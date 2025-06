al traguardo forte dei corsi di retorica

mente. Grazie ai corsi di retorica di Margherita Paglialunga, ho affinato le mie capacità di collegare concetti e di comunicare con chiarezza e stile. Ora, pronta ad affrontare l’orale con sicurezza, sono consapevole che ogni parola può fare la differenza: perché la vera forza sta nel saper convincere con argomentazioni solide e un tono coinvolgente, e io sono pronta a dimostrarlo.

di Margherita Paglialunga* Eccomi qua, dopo aver trascorso gli ultimi giorni in apnea totale immersa nella creazione di una rete di possibili collegamenti tra una materia e l'altra così da essere il più possibile preparata il giorno dell'orale. Il tempo a mia disposizione era decisamente poco, e i possibili agganci tra i vari nuclei tematici erano molti, stimolanti al punto che faticavo quasi a stare dietro a tutte le idee che mi venivano in mente. Man mano che procedevo, però, era come se si risvegliasse in me il ricordo dei lunghi pomeriggi (e nottate!) passati a studiare nella mia stanza in compagnia dei personaggi di Pirandello, di Svevo o di Joyce, delle formule di matematica o delle riflessioni di Kant su intelletto e ragione.