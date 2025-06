Al Teatro del Fuoco il saggio spettacolo della Scuola di Danza Tersicore in tre serate

Al Teatro del Fuoco di Foggia, tre serate indimenticabili all'insegna dell'arte e della magia: il saggio spettacolo della Scuola di Danza Tersicore. Mito, fiaba, gioco e sogno si intrecciano in un cuore pulsante di emozioni, portando sul palco i talenti delle giovani promesse. Un’occasione unica per scoprire la passione e la dedizione che animano questa scuola, culminando con il grande show finale di danza classica e moderna. Non perdere questa suggestiva magia...

Il mito, la fiaba, il gioco e il sogno sono gli ingredienti del saggio spettacolo della Scuola di Danza Tersicore. L’Anno Accademico 20242025, come ormai tradizione, si chiude con i passi di danza classica e moderna delle allieve e degli allievi sul palco del Teatro del Fuoco di Foggia (Vicolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: danza - teatro - fuoco - saggio

Incontriamo l’associazione Ottavo Giorno: diverse abilità nella pratica della danza e del teatro - Scopriamo l'Associazione Ottavo Giorno, un'iniziativa della Fondazione Oggi e Domani che promuove danza e teatro per persone con abilità diverse.

Stiamo lavorando per il nostro tradizionale saggio-spettacolo!! Appuntamento sabato 7 giugno al Teatro Circus di Pescara!! Danza moderna, danze caraibiche, afrobeat, dancehall, tribal fusion... !! Tutti appassionatamente sul palco! Vai su Facebook

Mito, fiaba e sogno. Al Teatro del Fuoco di Foggia il saggio spettacolo della Scuola di Danza Tersicore in tre serate; «THE SOUL OF ELEMENTS» Al Teatro Politeama Greco di Lecce il Saggio del Centro Danza Arabesque di Virginia Carrino Domenica 6 Luglio; Beppe Signori torna a Foggia: successo per il camp della sua Academy con 40 giovani calciatori.

Sold out al Flavio Vespasiano per il saggio-spettacolo di fine anno dell’Asd “Dance project” - spettacolo di fine anno dell’Asd “Dance project”: un viaggio emozionante tra poesia e danza per lo ... Scrive msn.com

La danza sul vulcano - (Visioni) Settimana di fuoco in Italia per lo spettacolo dal vivo e i relativi finanziamenti ministeriali. Come scrive ilmanifesto.it