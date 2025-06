Al Pride di Budapest tutto bene A quello di Milano un po’ meno | la sinistra sfila con i pro Hamas e lascia fuori la comunità ebraica

Al Pride di Budapest tutto sembra andare per il meglio, con decine di migliaia di partecipanti che sfidano le restrizioni del regime di Viktor Orban. In Italia, invece, la situazione è più complessa: il corteo milanese si è mostrato meno inclusivo, escludendo la comunità ebraica e lasciando spazio a tensioni politiche. La diversità delle reazioni evidenzia quanto ancora ci sia da fare per una piena libertà e rispetto. La strada verso l’uguaglianza, quindi, continua a essere lunga e tortuosa.

Talmente è repressivo il regime di Viktor Orban in Ungheria che al Pride di Budapest hanno partecipato senza problemi alcune decine di migliaia di persone. Gli organizzatori ne hanno dichiarate 200mila, prima avevano parlato di 100mila. Altre stime parlano di 35mila, ma – vabbè – si sa che per le manifestazioni va sempre un po’ così. Il punto non è questo: il punto è che, a quanto pare e almeno fino al momento in cui scriviamo, a Budapest tutti quelli che hanno voluto hanno potuto sfilare, sostenitori del Pride e detrattori, senza che si registrassero particolari problemi e, in fondo, neanche particolari allarmi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Al Pride di Budapest tutto bene. A quello di Milano un po’ meno: la sinistra sfila con i pro Hamas e lascia fuori la comunitĂ ebraica

In questa notizia si parla di: pride - budapest - tutto - bene

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

In Ungheria, il regime di Orbán ha provato a spegnere tutto: il Pride, le bandiere, i colori, le persone. Ha promesso multe. Ha annunciato telecamere e riconoscimento facciale per chiunque osi marciare. Ma Gergely Karácsony, sindaco di Budapest, ha detto no Vai su Facebook

Al Pride di Budapest tutto bene. A quelli di Milano un po' meno: la sinistra sfila con i pro Hamas e lascia fuori la comunità ebraica; Pride Budapest, gli organizzatori: «Siamo in 200mila». Polizia: «Manifestanti non stanno collaborando». Ultrad; Cappato al Pride di Budapest vietato da Orban: “Manifestiamo per i diritti di tutti gli europei”.

Pride Budapest, ultradestra sfila sullo stesso percorso: rischio scontri. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge» - Si prevedono numeri record di partecipanti alla marcia del Pride che oggi si terrà nella capitale ungherese, sfidando un divieto imposto dal governo di Viktor Orban che segna una ... Lo riporta leggo.it

Pride Budapest, partito il corteo. L'ultradestra blocca il ponte della Libertà: rischio scontri. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge» - Si prevedono numeri record di partecipanti alla marcia del Pride che oggi si terrà nella capitale ungherese, sfidando un divieto imposto dal governo di Viktor Orban che segna una ... Da leggo.it