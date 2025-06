Al Pride di Budapest anche la delegazione brianzola | Alle provocazioni risponderemo coi cuori

Al Pride di Budapest, la delegazione brianzola si distingue per il coraggio e l’amore, rispondendo alle provocazioni con i cuori. “Ci hanno accolto come se fossimo il diavolo, ma noi alle provocazioni rispondiamo con i cuori”, afferma uno dei militanti dell’associazione Boa. Oggi ci raccontano l’incontro con il sindaco di Budapest, un momento di grande significato e speranza per il movimento LGBTQ+ internazionale.

"Esistono leggi chiare, chiunque non rispetti le regole partecipa a un evento proibito dalla legge. Consiglio a tutti di rispettare le leggi", dice il primo ministro ungherese riferendosi al Pride organizzato a Budapest nel fine settimana Vai su Facebook

Pride di Budapest, i consigli dell'attivista: "Non indossare simboli arcobaleno fuori dal corteo" - "Non cedere alle provocazioni della polizia, o dei gruppi di estrema destra. Si legge su repubblica.it

Budapest Pride, la sfida a Orbán: politici italiani in piazza con 35mila persone - Nonostante i divieti del governo ungherese , che rischia di trasformare la partecipazione al corteo in un reato punibile con multe salate o addirittura con il carcere, il Budapest Pride si prepara a r ... Segnala informazione.it