Al posto di Alessandra Viero Pomeriggio 5 già deciso | l’ultima puntata e soprattutto il cambio

Nonostante le voci di corridoio e le speculazioni circolate recentemente, la fine di Pomeriggio Cinque News con Alessandra Viero sarà ufficiale come previsto, il 5 agosto. La trasmissione si avvia alla conclusione programmata, con grande rispetto per il pubblico che l’ha seguita con entusiasmo. La Mediaset ha confermato la pianificazione in anticipo, dimostrando ancora una volta come le decisioni editoriali siano studiate con cura e attenzione. Resta solo da scoprire cosa riserverà il futuro agli amati volti del programma.

Nonostante le voci circolate ieri sul web, la trasmissione Pomeriggio Cinque News, condotta da Alessandra Viero, non sarà chiusa in anticipo per via degli ascolti deludenti. A smentire categoricamente questa ipotesi è stata la stessa Mediaset, che ha precisato come la chiusura dell’edizione estiva fosse pianificata sin dall’inizio per l’11 luglio. Nessun cambio di rotta, dunque, né decisione last minute: tutto procede secondo la tabella di marcia definita a monte. Una smentita che arriva dopo che diversi siti avevano ipotizzato la cancellazione del programma, alimentando il chiacchiericcio su un presunto flop di ascolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: alessandra - viero - pomeriggio - cambio

Alessandra Viero, Vita Privata: Ecco Chi E’ Suo Marito! - Scopri tutto sulla nuova stagione di Pomeriggio Cinque News con Alessandra Viero, la conduttrice che sta conquistando il pubblico con il suo talento e carisma.

Pomeriggio Cinque con Alessandra Viero potrebbe chiudere prima del previsto Il motivo Vai su Facebook

Pomeriggio Cinque News, da lunedì 9 giugno arriva Alessandra Viero; Come cambia il pomeriggio di Canale 5: al posto di Myrta Merlino (ma solo per l'estate) arriva Alessandra Viero; L’addio di Myrta Merlino e l’arrivo di Alessandra Viero: com’è cambiato il pomeriggio di Canale 5.

Pomeriggio 5 News non chiude prima, Alessandra Viero sta facendo meglio di Myrta Merlino - Fonti interne a Mediaset smentiscono la chiusura anticipata di Pomeriggio 5 News: gli ascolti sono in crescita e il programma andrà avanti fino a luglio ... Scrive fanpage.it

Pomeriggio 5 News chiude l’11 luglio: cosa andrà in onda al posto della Viero - L'ultima puntata di Pomeriggio Cinque News è prevista l'11 luglio Ieri è circolata online la voce di corridoio di una presunta chiusura anticipata della ... Come scrive msn.com