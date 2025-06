Al Parco Tittoni arriva l’Oriente Day Yoga incenso e campane tibetane

Oggi e domani al Parco Tittoni di Desio, l’Oriente Day apre le sue porte a un mondo di spiritualità, tradizioni millenarie e culture esotiche. Un’esperienza immersiva lunga due giorni tra musica, colori, sapori e pratiche olistiche, pensata per riscoprire sé stessi e trovare nuove strade verso il benessere. Non perderti questo viaggio affascinante che unisce arte, creatività e spiritualità in un’unica grande festa.

Un'immersione lunga due giorni nelle culture orientali, tra spiritualità, musica, tradizioni millenarie, colori, sapori e danze. Un viaggio esotico ma anche un percorso alla scoperta di sé e di strade diverse verso il benessere, grazie a un weekend fatto di laboratori, workshop, incontri, spettacoli ed esibizioni, mercatini, arte e creatività, un bazar di artigianato etnico, massaggi e sedute di meditazione. Oggi e domani al Parco Tittoni di Desio andrà in scena il festival Oriente Day, che quest'anno taglia il traguardo dei primi 10 anni di vita. Gli appassionati troveranno tante attività e opportunità, mentre per i curiosi sarà l'occasione di avvicinarsi alle differenti facce dell'Oriente, antiche e contemporanee.

