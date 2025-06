Al matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sánchez spuntano a sorpresa anche John Elkann e Lavinia Borromeo

Un matrimonio da sogno a Venezia si trasforma in un evento imperdibile, grazie alla presenza di ospiti d’eccezione come Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Ma la vera sorpresa è stata l’arrivo di John Elkann e Lavinia Borromeo, simboli di stile, potere e innovazione. In questa cornice unica, si conferma ancora una volta come il connubio tra tradizione e futuro possa creare momenti indimenticabili, lasciando tutti senza fiato.

Fra gli ospiti d'eccezione al matrimonio veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sánchez spiccano anche John Elkann e Lavinia Borromeo. L'erede della dinastia Agnelli è ormai simbolo riconosciuto dell'incontro fra finanza, lusso e tecnologia.

