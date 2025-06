Al Jazeera almeno 14 uccisi dai raid su Gaza dall' alba

La violenza che scuote Gaza continua a mietere vittime, con almeno 14 civili uccisi solo dall'alba, secondo fonti ospedaliere di Al Jazeera. Tra le vittime si contano bambini e donne inermi, mentre le bombe devastano anche i rifugi di sfollati. La crisi umanitaria si aggrava e il mondo resta in attesa di una concreta soluzione. La domanda ora è: quanto ancora dovremo aspettare prima di vedere un cambiamento?

Almeno 14 persone sono state uccise negli attacchi israeliani su Gaza dall'alba. Lo scrive Al Jazeera citando fonti ospedaliere della Striscia. Secondo l'emittente, almeno otto persone sono state uccise nella zona di as-Saftawi, nel nord di Gaza, in un attacco aereo israeliano contro la scuola Osama bin Zaid, dove molti sfollati avevano cercato rifugio. Tra le vittime ci sono due bambini e una donna. In un altro attacco, almeno sei persone sono state uccise in un attacco israeliano contro le tende che ospitavano sfollati palestinesi nella zona di al-Mawasi, a ovest di Khan Younis nel sud dell'enclave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net