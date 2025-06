Al Fronte del Porto Mohammed Alatar regista e attivista palestinese per i diritti umani

Al fronte del porto Mohammed Alatar, regista e attivista palestinese per i diritti umani, ci invita a scoprire storie di resilienza e speranza. In collaborazione con Acs Ong, la comunità palestinese del Veneto e altri partner locali, si propone una serata dedicata al docu-film su Michel Sabbah, il primo patriarca emerito arabo-palestinese cristiano di Gerusalemme. Un’occasione unica per riflettere sui valori di pace e solidarietà , aprendo un dialogo imprescindibile sulla situazione in Palestina.

Acs Ong - Associazione di cooperazione e solidarietĂ , in collaborazione con la comunitĂ palestinese del Veneto e altri partner locali, organizza la proiezione di un docu-film sulla vita e il pensiero di Michel Sabbah, il primo patriarca emerito arabo-palestinese cristiano di Gerusalemme. In. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

