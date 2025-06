al fiorentino andrea tedesco il premio prevenzione e impegno sociale 2025

In un’atmosfera di eleganza e riconoscimento, il prestigioso Castello di Acaya a Lecce ha fatto da cornice alla consegna del Premio Prevenzione e Impegno Sociale 2025. Questa occasione ha celebrato l’instancabile dedizione del professor Andrea Tedesco, figura di spicco nel panorama fiorentino, premiato per il suo impegno nella lotta contro i tumori e nella promozione della prevenzione. Il suo contributo si conferma un faro di speranza e innovazione nel settore sanitario, ispirando futuri progressi e sensibilizzazione.

Firenze, 28 giugno 2025 – Assegnato ieri sera al professore fiorentino Andrea Tedesco il Premio Prevenzione e Impegno Sociale 2025, nel corso di una cena di gala organizzata al Castello di Acaya di Lecce, in occasione del IV° congresso Zygoma Day. Il professor Tedesco ha ricevuto l'importante riconoscimento dal Professor Francesco Schittulli, Presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). Nel corso del galà della Prevenzione, condotto da Gianfranco Delle Rose, il professor Tedesco ha ricevuto il premio alla carriera "per il lavoro svolto da anni nella ricerca di nuove tecniche per curare chi soffre di gravi atrofie mascellari, per aver portato avanti per anni la ricerca di una tecnica minimamente invasiva con la strumentazione piezoelettrica, aver ideato un Master di II livello in Implantologia Zigomatica, aver disegnato un impianto zigomatico e un kit dedicato e infine per la creazione della Zygomatic Implants World Academy, prima Società Mondiale di Implantologia Zigomatica al mondo con sede in Italia e che sarà presentata ufficialmente nell’ambito del Congresso di Lecce. 🔗 Leggi su Lanazione.it