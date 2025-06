Al Centro d' arte Raffaello la fotografia di Antonino Costa vincitrice del concorso Palermo rifiorisce con Santa Rosalia

al centro d'arte Raffaello, con la sua fotografia vincitrice del concorso Palermo Rifiorisce con Santa Rosalia, Antono Costa ci invita a riscoprire le radici profonde di una città ricca di storia e tradizione. Le sue immagini, intrise di autenticità e narrazione, catturano l'essenza della vita quotidiana, evidenziando l'importanza della memoria territoriale e dell'identità culturale. Antonino Costa, palermitano classe 1973, ora si distingue nel panorama artistico internazionale, affermandosi come...

Le sue immagini raccontano storie di vita quotidiana, rivolgendo grande attenzione ai temi della memoria territoriale, dell'identità culturale e della stratificazione sociale. Antonino Costa, palermitano, classe 1973, è ufficialmente entrato a far parte del prestigioso novero di artisti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: antonino - costa - centro - arte

Al “Centro d’arte Raffaello” la fotografia di Antonino Costa vincitrice del concorso “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” Vai su X

In arrivo in Galleria: Antonino Costa e il suo universo fotografico In occasione della Festa di Santa Rosalia, il Centro d’Arte Raffaello è lieto di accogliere tra i suoi artisti Antonino Costa, vincitore della sezione fotografi professionisti del concorso “Palermo rifio Vai su Facebook

Il destino tra le mani: il giovane Tex Willer e l’ombra del King Cobra; Occhio rotondo 52. Campo | Marco Belpoliti; Premio Solidarietà 2025 – Isola di Vulcano: i protagonisti della 14esima edizione:.

Messina: Antonino Siragusa. Le Tempeste - Mostra d'arte contemporanea in Sicilia - La mostra "Le Tempeste" dell'artista Antonino Siragusa è stata inaugurata nella sua galleria d'arte sita in via Centonze 61 a Messina. Riporta itinerarinellarte.it

Antonino Iuorio - Artribune - Antonino Iuorio, allo stesso tempo attore di teatro e di cinema, regista teatrale, colto e raffinato cultore delle arti relazionali ricetrasmittenti, cuoco sopraffino, ospite ineguagliabile di ... Si legge su artribune.com