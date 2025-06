Al capolinea. Arrestato il fuggiasco della Notte rosa, danneggiò una volante.

Il volto della fuga che ha tenuto col fiato sospeso Bologna si è arrestato al capolinea: Bouchaib El Bardouz, il fuggiasco della notte rosa, è stato catturato dalle forze dell'ordine. Conoscendo i suoi spostamenti, gli agenti l'hanno individuato e fermato in centro. La sua evasione, che aveva fatto scalpore, si conclude ora con un arresto che segna una svolta decisiva. La giustizia ha ripreso il sopravvento, restituendo sicurezza alla città.

Sapevano che spesso si faceva vedere dalle parti di piazza Verdi a Bologna. E da lì hanno iniziato a setacciare la zona. Finché una pattuglia che già aveva avuto a che fare con lui, non lo ha incrociato in centro. E così attorno alle 23.30 di giovedì la polizia ha arrestato Bouchaib El Bardouz, di origine marocchina, 26 anni da compiere a fine anno e soprattutto noto alle cronache per la fuga del week-end scorso da una Volante a Marina di Ravenna immortalata in un video diventato virale dopo essere stato pubblicato sul gruppo Facebook “Welcome to Favelas“. Gli investigatori della squadra Mobile ravennate, assieme ai colleghi bolognesi del commissariato ’Due Torri San Francesco’, hanno in particolare dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip Janos Barlotti, su richiesta del pm Angela Scorza, in aggravamento alla misura cautelare (l’obbligo di firma tre volte la settimana) alla quale il 26enne era stato sottoposto dopo la convalida dell’arresto scattato il 4 giugno scorso sempre a Marina a opera dei carabinieri per furto in auto in sosta e resistenza in concorso con un connazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it