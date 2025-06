Akira cattive notizie sul film live-action di Taika Waititi | i diritti tornano alla casa editrice

Una notizia che scuote gli appassionati di cinema e manga: dopo oltre vent'anni di attese e tentativi, i diritti sul live-action di Akira tornano alla casa editrice Kodansha, facendo piazza pulita delle speranze per il progetto targato Taika Waititi. Un colpo di scena destinato a cambiare le carte in tavola, aprendo nuovi scenari per questa iconica saga futuristica. Ma cosa riserverà il futuro di Akira? Restate con noi per scoprirlo.

Mentre la Warner Bros. stava precedentemente lavorando a un film live-action di Akira con il regista Taika Waititi, i diritti sono tornati ai proprietari del manga. Dopo oltre vent'anni di tentativi, Warner Bros perde i diritti sul live-action di Akira, l'opera cult di Katsuhiro Otomo. Il progetto, a lungo legato al regista Taika Waititi, torna ora nelle mani di Kodansha, aprendo scenari inediti. Live-Action Akira: Warner Bros perde i diritti Da quando Akira ha fatto detonare il panorama dell'animazione con la sua visione post-apocalittica di Neo-Tokyo, Hollywood ha inseguito il sogno - o l'ossessione - di trasformarlo in carne e sangue. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Akira, cattive notizie sul film live-action di Taika Waititi: i diritti tornano alla casa editrice

