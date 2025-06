Aiuti per 30 miliardi in cambio dello stop al nucleare militare in Iran L’idea del piano Usa che fa infuriare Trump | Fake news

Secondo fonti vicine all’amministrazione americana, gli Stati Uniti stanno considerando un piano da 30 miliardi di dollari in cambio di un impegno di Teheran a sospendere il suo programma nucleare militare. Un’offerta che ha suscitato reazioni contrastanti, tra entusiasmo e critiche, soprattutto da parte di chi vede in questa proposta un pericoloso compromesso. Ma qual è il vero impatto di questa strategia e cosa potrebbe riservare il futuro?

L’obiettivo americano in Iran è raggiungere il net zero, il livello zero di arricchimento dell’uranio, andando di fatto a sradicare alla radice il programma nucleare militare della Repubblica islamica. Il bombardamento sui tre siti principali di qualche giorno fa ha lasciato i suoi dubbi sugli effettivi danni e sulla portata dell’attacco. Ma è indubbio che la Casa Bianca voglia risolvere la questione prima di tutto sul piano negoziale. Secondo fonti americane che hanno parlato alla Cnn, il presidente americano Donald Trump avrebbe già formulato una bozza di proposta per tentare di convincere Teheran a sedersi al tavolo e trattare. 🔗 Leggi su Open.online

Nucleare Iran, Aiea: “Teheran ha aumentato scorte uranio arricchito, quasi a livello militare” - L'Iran sta alzando il tiro sul piano nucleare, aumentando le scorte di uranio arricchito a livelli allarmanti.

La “guerra dei 12 giorni” si è conclusa senza vincitori chiari: #Israele ha mostrato forza ma non ha fermato il nucleare, l'#Iran ha resistito ma resta isolato, #Trump ha imposto una tregua rapida ma non risolutiva. Il commento di Francesco Petronella Vai su Facebook

"I rischi di escalation sono ora molto maggiori di quanto non vogliano ammettere gli Usa. E poi non era necessario. I bombardamenti condotti dagli israeliani, con l’aiuto degli americani, avevano già rallentato il programma nucleare iraniano di almeno 9 mesi, f Vai su X

“Nucleare, 30 miliardi all’Iran”: l’offerta di Trump per riaprire la trattativa - La Cnn: “Pronti a offrirne 30 per scopi civili”. Da repubblica.it

TASS * «GLI STATI UNITI CHIEDERANNO IL CONTROLLO ESTERNO SUL PROGRAMMA NUCLEARE DELL’IRAN, TRUMP AVVERTE SU POSSIBILE USO DELLA FORZA MILITARE» - Venerdì 27 giugno 2025 (Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale) Gli Stati Uniti richiederanno un controllo esterno sul programma nucleare dell’Iran in futuro. informazione.it scrive