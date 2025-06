Aiuti alle vittime di violenza Fondi solo per metà richieste

In un contesto in cui le risorse sono insufficienti a soddisfare tutte le richieste, molte donne vittime di violenza nella Regione Marche si trovano a dover affrontare un percorso difficile e spesso frustrante. Dati recenti mostrano che, nel triennio 2022-2024, 137 domande non sono state accolte a causa della scarsità di fondi, lasciando molte donne senza il supporto necessario. Nel 2025, con 149 nuove richieste, la situazione rimane critica e richiede interventi urgenti.

Il contributo statale per le donne vittime di violenza nella Regione Marche copre solo la metà del fabbisogno. Dai dati resi disponibili da Inps Marche, nel triennio 20222024 sono state 137 le domande non accolte per mancanza di risorse: 49 domande del 2022, 46 domande del 2023 e 42 domande del 2024. Di queste 137 donne, nel 2025 continuavano ad avere i requisiti solo 89 donne. Nel 2025 sono state presentate complessivamente 149 domande, di cui 89 non accolte negli anni precedenti e 60 nuove. Anche nell'anno in corso dunque, i numeri raccontano di una situazione preoccupante e di un aiuto che non basta per tutte: finora risultano accolte 84 domande e poi di nuovo sono terminate le risorse, il che significa che ben 65 domande sono rimaste inevase.

