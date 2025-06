Air Serbia dà il via ai collegamenti diretti con la Sardegna

Air Serbia apre le ali verso la Sardegna con il nuovo volo diretto tra Belgrado e Alghero, portando l'isola nel cuore dell'Europa. Durante l’estate, due volte a settimana, i viaggiatori potranno scoprire le meraviglie di questa splendida destinazione senza scali. "Con questa rotta rafforziamo la nostra presenza in Italia," dichiara Boško Rupi?. Un’opportunità unica per esplorare e vivere l’incanto della Sardegna.

Air Serbia ha ufficialmente inaugurato il collegamento diretto tra Belgrado e Alghero, in Sardegna. Durante la stagione estiva, la compagnia aerea nazionale serba volerà da e verso questa splendida isola due volte a settimana, ogni martedì e venerdì. "Con l'introduzione del volo diretto tra Belgrado e Alghero, rafforziamo ulteriormente la presenza di Air Serbia in Italia - spiega Boško Rupić, General Manager Commercial & Strategy di Air Serbia - I nostri passeggeri possono scegliere tra dieci città italiane, e la scelta non è facile: da Roma, Milano, Venezia e Bologna, fino a Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania in Sicilia e Alghero in Sardegna.

