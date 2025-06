Aguerd Juve la pista non tramonta | il difensore del West Ham è sempre sulla lista di Comolli Novità sull’obiettivo per l’estate

Aguerd Juve: la pista non tramonta. Nonostante le recenti difficoltà difensive e gli infortuni che hanno messo in crisi la retroguardia bianconera, il nome del difensore del West Ham resta forte tra le possibili scelte estive. Secondo il Corriere dello Sport, Aguerd continua a essere un obiettivo prioritario di Comolli, e l’interesse della Juventus potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane. La sfida, dunque, è ancora aperta.

Aguerd Juve, il difensore del West Ham non tramonta: novità sull'obiettivo in difesa per la prossima stagione. Cosa filtra. Il crollo difensivo contro il Manchester City e l'infortunio di Savona hanno fatto tornare l'emergenza in difesa per la Juventus, che è ora chiamata ad intervenire in fretta anche in questo reparto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella lunga lista di Comolli non tramonta Aguerd. Il difensore di proprietà del West Ham rimane nel mirino dei bianconeri, con una trattativa però ancora tutta da impostare con gli Hammers. Staremo a vedere.

