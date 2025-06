Agroterrorismo dall’Oriente | la guerra invisibile passa dai laboratori

L'agroterrorismo proveniente dall'Oriente rappresenta una minaccia silenziosa ma potente, che si muove nei laboratori clandestini e nelle ombre delle università. Recenti arresti negli Stati Uniti di due ricercatori cinesi, accusati di tentato contrabbando di armi biologiche, sottolineano come la guerra invisibile si combatta anche attraverso la scienza. Tra settembre 2024 e febbraio 2025, questa minaccia si è intensificata, coinvolgendo studenti ed esperti in una sfida globale senza precedenti.

Si potrebbe in qualche modo definire arma biologica, quella che due cittadini cinesi – Yunqing Jian, 33 anni, ricercatrice presso l’Università del Michigan, e Zunyong Liu, 34 anni, ricercatore dell’Università Zhejiang in Cina – hanno tentato di introdurre negli Stati Uniti venendo accusati dall’Fbi di cospirazione, contrabbando e agroterrorismo. Il quarto episodio a coinvolgere studenti cinesi. Tra settembre 2024 e febbraio 2025, nascosti tra le pagine di testi accademici c’erano campioni di nematodi – piccoli vermi utilizzati comunemente nella ricerca biomedica ma parassitari delle piante e molto dannosi per l’orticoltura. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Agroterrorismo dall’Oriente: la guerra invisibile passa dai laboratori

In questa notizia si parla di: agroterrorismo - oriente - guerra - invisibile

