Aggressioni e rapine sui treni regionali Milano-Lecco | arrestati due minorenni

Brillantezza e sicurezza tornano sui treni regionali Milano-Lecco grazie all'azione tempestiva delle forze dell'ordine. Due minorenni sono stati arrestati per aver messo a rischio la tranquillità dei passeggeri con aggressioni e rapine. Questi interventi dimostrano che, anche in situazioni delicate, l'impegno delle autorità garantisce un ambiente più sicuro per tutti. La lotta contro la criminalità sui mezzi pubblici continua, assicurando un viaggio sereno e protetto.

Due ragazzi minorenni sono stati arrestati dalla Polizia ferroviaria di Lecco, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano, con l’accusa di rapina a bordo dei treni regionali sulla linea Milano-Lecco. I fatti contestati risalgono al mese di febbraio quando i giovani, un 16enne di origine egiziana e un 17enne italiano, avrebbero aggredito alcuni passeggeri per strappare loro collane e bracciali in oro per poi scappare approfittando delle fermate nelle stazioni ferroviarie. Una dinamica che si è ripetuta tre volte, grazie anche l’aiuto di complici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggressioni e rapine sui treni regionali Milano-Lecco: arrestati due minorenni

