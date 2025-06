Aggressione inventata per mascherare un ritardo all’esame di terza media | sospiro di sollievo in Valle Caudina

In un microcosmo di timori e fraintendimenti, una giovane ragazzina ha creato un inganno drammatico per coprire un semplice ritardo all'esame di terza media. La sua storia di aggressione, incredibilmente dettagliata e spaventosa, si è rivelata una finzione senza alcun riscontro reale. Questo episodio ci ricorda quanto possa essere facile lasciarsi travolgere dall'emozione e dalla paura, ma anche l'importanza di affrontare la verità con coraggio e chiarezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Non era vero nulla nessuno incappucciato; nessuna aggressione a sfondo sessuale; nessun attacco pedofilo. Il racconto della ragazzina che il 16 giugno nella mattinata aveva descritto una aggressione ai suoi danni su una pubblica via di un centro della Valle Caudina era semplicemente inventato di sana pianta. La ragazzina aveva inventato una trama da film dell’orrore semplicemente per poter giustificare in qualche modo il ritardo nel presentarsi alla seduta d’esame di terza media. Il racconto, raccolto dai genitori giustamente allarmati, che avevano poi presentato una formale denuncia nella stessa giornata ai Carabinieri della Compagnai di Montesarchio, è stato smontato pezzo per pezzo dai militari della Benemerita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggressione inventata per mascherare un ritardo all’esame di terza media: sospiro di sollievo in Valle Caudina

