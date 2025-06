Aggressione in carcere al killer di Denisa e Ana indagati tre agenti

Un episodio inquietante scuote il sistema penitenziario italiano: tre agenti della polizia penitenziaria sono sotto indagine per aver aggredito Vasile Frumuzache, il killer di Denisa e Ana. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle tensioni in carcere e sulla tutela degli operatori penitenziari. Un caso che invita a riflettere sull'importanza di garantire sicurezza e giustizia all’interno delle mura carcerarie.

(Adnkronos) – Per l'aggressione nel carcere di Prato a Vasile Frumuzache, il 32enne romeno reo confesso degli omicidi delle connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, tre agenti della polizia penitenziaria risultano indagati per rifiuto di atti d'ufficio e lesioni colpose. I tre agenti indagati sono un 24enne di Caserta, un 40enne di Belvedere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

