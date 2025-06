Aggressione choc ragazza all’ospedale | al setaccio le telecamere

Una notte di paura scuote Macerata: una giovane vittima ha subito un’aggressione violenta, ora sotto cure ospedaliere. Le telecamere di videosorveglianza comunale sono al setaccio, nella speranza di catturare ogni dettaglio e fare luce su questo gesto sconvolgente. La polizia lavora senza sosta per identificare l’aggressore e proteggere la comunità, ma il mistero rimane fitto. La verità sta per emergere, e tutti attendono risposte definitive.

Macerata, 28 giugno 2025 – Aggredita da uno sconosciuto nella notte, una ragazza si trova ora ricoverata all’ospedale di Macerata. Sulla vicenda sta cercando di fare luce la polizia di Stato, che mantiene però il più stretto riserbo sulle indagini. Indagini per le quali dovrebbero essere decisive le immagini della videosorveglianza comunale, che potrebbero fornire elementi utili a identificare l’aggressore e i suoi eventuali complici. Stando alle primissime ricostruzioni del fatto, la ragazza sarebbe stata prima inseguita e poi aggredita poco dopo le 3 del mattino di ieri. La giovane (attorno ai vent’anni d’età) sarebbe finita nel mirino di uno straniero nella zona tra la fine di corso Cavour, piazza Garibaldi e viale Puccinotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione choc, ragazza all’ospedale: al setaccio le telecamere

Aggressione choc, ragazza all'ospedale: al setaccio le telecamere

