Aggredito in carcere il killer di Denisa | indagato agente casertano

Un nuovo episodio scuote il sistema penitenziario: nel carcere di Prato, Vasile Frumuzache, il killer di Denisa Maria Adas, è stato aggredito da tre agenti della polizia penitenziaria, tra cui un 24enne di Caserta, ora indagato. Una vicenda che solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e la gestione delle persone detenute. Resta da capire quali saranno le conseguenze di questo incidente che ha scosso l’intero sistema penitenziario italiano.

C’è anche un 24enne di Caserta tra i tre agenti della polizia penitenziaria indagati per l’aggressione nel carcere di Prato ai danni di Vasile Frumuzache, il 32enne romeno reo confesso degli omicidi delle connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. Con il 24enne risultano indagati anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Denisa Maria Adas, le parole della mamma: “Il killer deve rimanere in carcere tutta la vita” - Nel silenzio profondo del dolore, la madre di Denisa Maria Adas esprime con parole appena sussurrate la sua ferma convinzione: "Il killer deve rimanere in carcere tutta la vita".

