Aggredita in sala operatoria durante l' intervento | il paziente è morto Salvato il primario

Una vicenda drammatica scuote il Policlinico di Tor Vergata: un paziente, aggredito in sala operatoria durante un intervento, ha purtroppo perso la vita. La lite scoppiata tra il professor Giuseppe Sica e l'assistente Marzia Franceschilli ha fatto emergere una situazione sconvolgente, portando all'apertura di un fascicolo per omicidio colposo. Un episodio che solleva profonde domande sulla sicurezza e sulla tutela dei pazienti negli ambienti sanitari.

A pochi giorni dalla lite scoppiata in una sala operatoria del policlinico di Tor Vergata (Roma) che ha coinvolto il professor Giuseppe Sica e la sua assistente, Marzia Franceschilli, il paziente è morto e la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Agli. 🔗 Leggi su Today.it

