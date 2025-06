Agenti in strada con le nuove bodycam

Le forze dell’ordine si preparano a una svolta digitale: grazie a un finanziamento regionale, gli agenti in strada saranno dotati di 16 nuove bodycam e 25 tablet, potenziando la loro efficacia e rapidità nelle operazioni. La tecnologia avvicina le forze dell'ordine ai cittadini, migliorando trasparenza e sicurezza. Un passaggio fondamentale verso un controllo più efficiente del territorio, garantendo interventi tempestivi e maggiori garanzie per tutti.

Si va verso il potenziamento delle dotazioni della polizia locale, grazie a un finanziamento regionale ottenuto tramite un bando. Gli agenti avranno a disposizione 16 nuove bodycam, idonee alla trasmissione delle immagini in tempo reale alla centrale operativa per segnalare immediatamente gli eventuali illeciti che vengono riscontrati durante i servizi sul territorio da parte del corpo di via Volontari del Sangue. Un totale di 25 tablet operativi con pennino saranno invece predisposti all’installazione della firma grafica, assegnando i dispositivi al personale addetto al pattugliamento del territorio, per facilitare i loro compiti d’istituto e consentire di predisporre atti e verbali direttamente su strada in modo più semplice e veloce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agenti in strada con le nuove bodycam

