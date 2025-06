Agenti dell’antiterrorismo infiltrati in Potere al Popolo | Si fingevano studenti gridavano slogan contro Meloni

Cinque giovani, vestiti come gli altri e che come gli altri erano entrati a far parte dell’associazione giovanile Cambiare Rotta e di Potere al Popolo, si sono rivelati agenti sotto copertura dell’antiterrorismo. Infiltrati tra i manifestanti, gridavano slogan contro Meloni e Calenda, partecipando attivamente alle proteste. Un'operazione che solleva inquietanti interrogativi sulla gestione delle manifestazioni e sulla presenza di infiltrati nelle piazze italiane.

Erano lì in prima fila di fronte al Teatro dal Verme di Milan per contestare Carlo Calenda, di fronte all’università Bicocca per urlare contro il ministro Tommaso Foti, in piazza a Bologna a sventolare cartelli e striscioni pro-Pal e contro la presenza della premier Giorgia Meloni. Cinque giovani, vestiti come gli altri e che come gli altri erano entrati a far parte dell’associazione giovanile Cambiare Rotta e di Potere al Popolo. Cinque ragazzi maggiorenni o poco più che in realtà, come racconta Fanpage in un’inchiesta esclusiva, sarebbero agenti della «antiterrorismo» e farebbero parte di una vera e propria operazione di infiltrazione per sorvegliare dall’interno un partito. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: agenti - antiterrorismo - infiltrati - potere

Attraverso documenti ufficiali siamo riusciti a scoprire l’intera operazione ai danni di Potere al popolo. Ben 5 agenti infiltrati a Napoli, Milano, Bologna e Roma. Otto mesi di spionaggio da parte dell’antiterrorismo, in un partito che si candida alle elezioni. Vai su Facebook

È online la seconda puntata della nostra inchiesta: la polizia ha infiltrato almeno cinque agenti dell'antiterrorismo in Potere al Popolo, un partito che ha partecipato alle ultime elezioni politiche. Un altro segnale decisamente preoccupante Vai su X

Agenti dell'antiterrorismo infiltrati in Potere al Popolo: «Si fingevano studenti, gridavano slogan contro Meloni; Poliziotti infiltrati in Potere al Popolo: “Scoperti 5 agenti sotto copertura”; Agenti infiltrati in Potere al popolo, Pd-M5s-Avs: Il governo chiarisca, c'è emergenza democratica.

Poliziotti infiltrati in Potere al Popolo: “Scoperti 5 agenti sotto copertura” - Cinque giovani agenti, tutti appartenenti al 223° corso allievi della Polizia di Stato e poi chiamati nell’ Antiterrorismo, si sono infiltrati all’interno del partito Potere al Popolo e dell’associazi ... ilfattoquotidiano.it scrive

Agenti dell’antiterrorismo infiltrati in Potere al Popolo: «Si fingevano studenti, gridavano slogan contro Meloni» - Perché spiare per così lungo tempo gli attivisti di Mediterranea? Scrive informazione.it