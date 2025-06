Affiora un cadavere in Arno a Pisa | corpo recuperato dai vigili del fuoco

Una scoperta inquietante scuote Pisa: un cadavere emerge dall’Arno proprio vicino allo scalo Roncioni, a pochi passi dalla sede della Prefettura e delle celebri sfide del Gioco del Ponte. Un passante ha notato un braccio tatuato che spuntava dall’acqua, innescando l’intervento immediato dei soccorritori. Mentre si attende di chiarire le circostanze di questa tragica vicenda, l’intera città si interroga sul mistero che avvolge il ritrovamento.

PISA – È affiorato un cadavere nell’Arno a Pisa, all’altezza dello scalo Roncioni, a pochi metri da dove questa sera (28 giugno) si svolgeranno le sfide del Gioco del Ponte, sotto la sede della Prefettura. Un passante ha visto affiorare un braccio con alcuni tatuaggi, ma con gran parte del corpo sott’acqua. A quel punto sono arrivati sul posto carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco. Il personale dei vigili del fuoco intervenuto, con la squadra ordinaria e i sommozzatori provenienti dal comando di Livorno, ha recuperato e portato a terra il corpo privo di vita. Al momento la vittima non è ancora stata identificata e il corpo, di carnagione chiara, sarebbe rimasto in acqua alcuni giorni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: vigili - pisa - fuoco - cadavere

Pisa, incendio in via San Michele degli Scalzi: l’intervento dei vigili del fuoco - Pisa, 15 maggio 2025 – Un incendio è scoppiato in via San Michele degli Scalzi, generando una colonna di fumo nero visibile dai lungarni.

Pisa, trovato un cadavere in Arno; Cadavere nell'Arno a Pisa, il macabro ritrovamento sul Lungarno Mediceo: indagini in corso per identificarlo; Affiora un cadavere in Arno a Pisa: corpo recuperato dai vigili del fuoco.

Trovato cadavere nell'Arno al centro di Pisa - Un cadavere, probabilmente di un uomo, è stato scoperto nel pomeriggio nell'Arno, non distante dal Ponte di Mezzo, nel centro di Pisa, dove stasera è in programma la tradizionale sfida tra le due part ... Lo riporta ansa.it

Cadavere in Arno a Pisa, corpo recuperato all'altezza di Ponte di Mezzo - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, il corpo senza vita di una persona è stato avvistato nelle acque dell'Arno, in ... Riporta gonews.it