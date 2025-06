Affari Tuoi va in vacanza con una stagione record firmata Stefano De Martino

Stefano De Martino conquista ancora una volta il pubblico, superando ogni aspettativa con una stagione record di Affari Tuoi. In soli 9 mesi, è diventato il nuovo re dello spettacolo pubblico, consacrandosi con una stagione indimenticabile. Oggi, 28 giugno, la 17esima edizione si prende una pausa estiva, lasciando spazio a Techetechetè e al suo affascinante conduttore, che ci accompagnerà fino alla ripresa. Un'estate all'insegna dell'intrattenimento e delle emozioni da non perdere.

Si pensava impossibile ripetere gli ascolti dell'ultimo Amadeus e invece Stefano De Martino √® riuscito persino a far meglio, diventando in 9 mesi il nuovo Reuccio del servizio pubblico. La stagione della consacrazione definitiva, indiscussa, roboante di Stefano De Martino. La 17esima edizione di Affari Tuoi va in vacanza oggi, sabato 28 giugno, per lasciare spazio al tradizionale appuntamento estivo con Techetechet√®, con il suo conduttore che esattamente 12 mesi fa accettava ci√≤ che a detta di molti sarebbe stato un suicidio professionale, ovvero non far rimpiangere sua maest√† Amadeus, nel frattempo planato su Nove. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Affari Tuoi va in vacanza con una stagione record firmata Stefano De Martino

In questa notizia si parla di: stefano - martino - affari - tuoi

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? ‚ÄúSi divertono‚ÄĚ - Stefano De Martino √® al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Tra non molto Affari Tuoi andrà in pausa per l'estate ma se già sentite la mancanza di Stefano De Martino non temete! La Rai ha rivelato la data di inizio della prossima edizione Vai su Facebook

Stefano De Martino, stop Affari Tuoi: da chi sar√† sostituito nella pausa estiva ‚ÄĘ Il programma del bel conduttore napoletano sar√† sostituito da un altro format, la Rai ha preso la sua decisione Vai su X

Affari Tuoi chiude, quando va in onda l’ultima puntata con Stefano De Martino; Affari Tuoi va in vacanza con una stagione record firmata Stefano De Martino; Topo Gigio al posto di Stefano De Martino: quando chiude Affari tuoi.

Quando va in onda Affari Tuoi dopo la pausa estiva: la data del ritorno di Stefano De Martino con le nuove puntate - Affari Tuoi si ferma per lo stop estivo: dopo la puntata di stasera, sabato 28 giugno, Stefano De Martino va in pausa con il suo game show e tornerà a ... Segnala fanpage.it

De Martino confermato ad Affari Tuoi, The Jackal arrivano in prima serata Rai. Chi condurrà Stasera tutto è possibile? - Non se ne è parlato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, ... Secondo ilmattino.it