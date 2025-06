Affari Tuoi va in ferie | quando tornerà Stefano De Martino su Rai 1 dopo la pausa estiva

L’estate sta per salutare i telespettatori di Rai 1, ma il divertimento non si ferma. Questa sera si conclude l’edizione 2024-2025 di "Affari Tuoi" con Stefano De Martino, lasciando spazio alle meritate ferie prima di un emozionante ritorno previsto a settembre. I concorrenti da tutta Italia sono pronti a sfidarsi nuovamente e a regalare momenti di suspense e allegria. Restate sintonizzati: il meglio deve ancora arrivare!

La trasmissione pre-serale chiude i battenti questa sera prima delle vacanze e del ritorno sugli schermi nei prossimi mesi. Si chiude questa sera l'edizione 2024-2025 dello show pre-serale di Rai 1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, che andrà pausa nelle prossime settimane. Il programma tornerà in onda a settembre, con De Martino sempre alla conduzione davanti ai 'pacchisti' provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi in trasmissione. Cosa andrà in onda al posto di Affari Tuoi Da domenica 29 giugno, Rai 1 proporrà Techetechetè, storico contenitore che prende spunto dagli archivi della Rai per riproporre storici spezzoni di trasmissioni andati in onda in passato sulla Rete Ammiraglia.