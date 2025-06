Affari Tuoi l' ultimo saluto di Stefano De Martino | telespettatori in lacrime

Una serata carica di emozioni e ricordi, quella di ieri su Rai 1, con "Affari Tuoi" che ha regalato un ultimo saluto a Stefano De Martino. Tra lacrime di commozione e un’atmosfera di addio, il conduttore ha salutato il pubblico e i concorrenti, lasciando un segno indelebile nel cuore degli spettatori. È stato un finale che resterà impresso nella memoria di tanti, dimostrando come la tv possa unire e emozionare profondamente.

Oggi, sabato 28 giugno, è andata in onda una nuova - e ultima - puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Ilaria, viene da Campi Salentini - in provincia di Lecce - ed è un'educatrice negli asili nido. La concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Vanessa, viene da Campobasso e nella vita fa l'ostetrica. Ma studia anche all'Univeristà . E fa la mamma a tempo pieno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, l'ultimo saluto di Stefano De Martino: telespettatori in lacrime

