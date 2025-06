Aeroporto protesta del Comitato Sorvolati | Voli touch and go rischiosi dovrebbero essere in luoghi poco abitati

In un contesto sempre più preoccupante per l'impatto ambientale e la sicurezza dei residenti, il Comitato Sorvolati e il Taaf sollevano il velo sui rischiosi voli 'touch and go' sopra Forlì. Questi voli ripetuti a bassa quota, spesso utilizzati per attività formative, suscitano numerose domande tra i cittadini: quali norme regolamentano questa pratica e come si garantisce la tutela della salute pubblica? È giunto il momento di fare chiarezza e trovare soluzioni sostenibili.

Il Comitato Sorvolati e il Tavolo delle associazioni ambientaliste (Taaf) chiedono conto sull'attività dei cosiddetti 'touch and go', vale a dire i ripetuti voli a bassa a quota sulla città con lo stesso aereo, ricompresi nelle attività formative: "Molti cittadini forlivesi chiedono quale norma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

